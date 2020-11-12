شكرا لقرائتكم خبر عن «اللصيمة».. أشهر الأكلات الشعبية السيناوية التي يقبل عليها الشباب (طريقة الطهى) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعد «اللصيمة» من الأكلات الشعبية السيناوية التي يقبل عليها جميع المواطنين خاصة الشباب، فهي رفيقة الحل والترحال ورحلات الحصاد والصيد ورفيقة السهرات الشبابية على شواطئ البحر وفي الفيافي والصحراء.

ويقول عبدالعزيز الغالي، عضو اتحاد كتاب مصر ومؤلف كتاب مطبخ سيناء، أن اللصيمة أحد مفردات التراث السيناوي، وأن السيناويين يشتركون مع أهل جنوب فلسطين في عشقها لبساطتها وسهولة تحضيرها.

ويضيف الغالي أن اللصيمة تتكون من الدقيق وزيت الزيتون والعجر(البطيخ الصغير) والبندورة (الطماطم) والفلفل الأخضر والثوم والملح، حيث يوضع العجر على نار الحطب الهادئة ثم يتم تقشيره بعد الشواء ووضعه في الجرن (الهون أو الباطية) - وعاء أكل - ويتم هرسه جيدًا مع إضافة الفلفل والملح والثوم والطماطم حتي يصبح خليط .

أضاف انه يتم عجن الدقيق حسب الكمية وفردها وتحويل العجين إلى ما يشبه القرص، ثم يتم تجنيب الفحم الخاص بالنار ووضع قرص العجين بالنار وتغطيتها بالرماد ثم بالجمر، وبعد ذلك تقليبها على الوجه الآخر، وبعد نضوجها يتم استخراجها من النار وتنظيفها بالطرق عليها، حيث يطلق عليها«اللبة».

أشار إلى تقطيع اللبة «قرص الخبز» إلى قطع صغيرة ووضعه على خليط العجر في الباطية «إناء الطعام» والتقليب جيدًا، ثم وضع زيت الزيتون بالكمية المطلوبة، وتقديمها للأكل، حيث أن تناولها يكون باليد وليس بالملعقة أو الشوكة.

من جانبه قال حسن سلامه، الباحث في التراث السيناوي، إلى أن للصيمة فوائد كثيرة فخي تمنح الشخص طاقة كبيرة خاصة في فصل الشتاء، كما أنها مضاد حيوي طبيعي لنزلات البرد وأمراض الشتاء، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون بساعد المعدة على هضم الطعام، كما يعمل كملين للمعدة، والفلفل الأخضر يحارب كثير من الفيروسات داخل الجسد.

اللصيمة

اللصيمة

اللصيمة

اللصيمة

اللصيمة