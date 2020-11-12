شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعلان كشوف المستحقين لمساكن «بديل العشوائيات» في سفاجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم اليوم الخميس، إعلان أسماء المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بمدينة سفاجا وذلك في لوحة الإعلانات بمقر المدينة لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات للمواطنين في مساكن بديل العشوائيات خلال الفترة من يوم السبت حتى الخميس من الأسبوع القادم.
من جانبها، أكدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا أن المحافظ اعتمد كشوف المستحقين من المواطنين المتقدمين لمساكن بديل العشوائيات بسفاجا والتى يبلغ عددها ١٧٤ وحدة سكنية بالإضافة إلى ٣ عمارات بتكلفة ٩٣ مليون جنيه وتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير والاسكان بالمحافظة.
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