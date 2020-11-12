شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة في مدينة السادات لإزالة العشش والزراعات العشوائية والتعديات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات في محافظة المنوفية بإزالة العشش المخالفة فوق أسطح العمارات والمزروعات الشجرية أمام المنازل بقطع الاراضى السكنية التي تستهلك مياة الشرب. حيث قامت حملة مكبرة من إدارة التنمية وإدارة النظافة والتجميل وإدارة الزراعة للمرور على المناطق السكنية لأزالة التعديات وتهذيب الاسوار الشجرية المتسببة في إعاقة الرؤية.و إزالة عشش الطيور الموجودة أعلى أسطح ما يقرب من عشرون عمارة بالمنطقة السكنية الأولى وإزالة الزراعات العشوائية والأسوار الشجرية بالمنطقة الخامسة عشر والخاصة بقطع أراضى سكنية قام ملاك تلك القطع بالتعدى بالزراعات وتشوين بالدورات بالممرات الخاصة بقطعة الأرض المسلمة لإقامة مسجد عليها.مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بالضوابط العامة وعدم التعدى على ممتلكات الدولة والإخلال بالبيئة

كانت هذه تفاصيل خبر حملة مكبرة في مدينة السادات لإزالة العشش والزراعات العشوائية والتعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.