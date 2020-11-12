شكرا لقرائتكم خبر عن «أحشاء ملك» وراء تسمية بحيرة البردويل بهذا الإسم.. باحث أثري يروي الحكاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سامي صالح الباحث الأثرى المتخصص في تاريخ سيناء أن لبحيرة البردويل أهمية تاريخية، حيث عرفت قديما في العصور الكلاسيكية باسم بحيرة سربون أو سربونيس، وفى العصور الوسطى سميت باسم ( سبخة بردويل ) نسبة لملك مملكة بيت المقدس بردويل «بلدوين الأول» الذي عرف في مصادر العصور الوسطى العربية بهذا الاسم.

وعن سبب تسميتها بهذا الاسم، أوضح البياضى أنه عند قيام الملك «بلدوين الأول» بحملة على مصر في عام 511 هجرية / 1118 ميلادية هاجم الفرما وأحرقها، وفى طريق العودة توفى بهذه السبخة فأخرجت أحشاؤه ورميت في المنطقة، وبعدها سميت سبخة بردويل ومنها جاء اسم بحيرة البردويل بعد ذلك حتى يومنا هذا.

وحول أهمية بحيرة البردويل في مصر القديمة.. أكد الباحث الآثرى أنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخ الساحل الشمالى من شبه جزيرة سيناء.. فمع بداية العصور التاريخية على أرض سيناء ازدهرت طرق الحرب الدفاعية والتجارة بين مصر وجيرانها عبر سيناء.. فازدهر طريق حورس الحربى الذي يساير حواف بحيرة البردويل ونجده منقوشا في نقوش سيتى بمعبدالكرنك بالأقصر.. حيث كانت تحصنه 12 قلعة تم تحقيق بعضها من خلال الكشوفات الأثرية التي أجريت وتجرى على أرض سيناء.. سواء أثناء الاحتلال أو منذ تحريرها.

وقال: إنه عقب ذلك اهتم اليونانيون والرومانيون بالتمركز على ساحل سيناء الشمالى بمحاذاة البحر المتوسط، وقياموا بتشييد مراكز عمرانية جديدة أو إعادة استخدام مراكز كانت معروفة من قبل مثل تل الحير «مجدول» والفرما «بلوزيوم» والمحمديات «جارا» وجزيرة وكثيب القلس «تل كاسيوس» والفلوسيات «اوستراكين» والعريش «روينكلورا» أي مجذوعى الأنوف الشيخ زويد «بلنيوم وبينايم» أي زهرة المباهج وقلعة لحفن وغيرها.

وأضاف أنه في العصر البيزنطى كان يوجد حصن مدينة الفلوسيات «أوستراسين، أوستراكين» على أطراف بحيرة البردويل الشرقية.. حيث تم اكتشاف المدينة المحصنة والمساكن والمقابر وثلاث كنائس بازيليكية.

وعن أهمية بحيرة البردويل في العصور الإسلامية المتعاقبة.. أشار البياضى إلى أنه تم فتح القسم الشمالى من شبه جزيرة سيناء المساير لأطراف بحيرة البردويل على يد عمرو بن العاص عام 18هجرية / 640 ميلادية مرورا برفح والعريش ثم الطريق المار جنوب بحيرة البردويل والفرما متخذا طريق الرمل طلبا لتوافر آبار المياه وبعدا عن الساحل لوجود الحاميات الرومانية.. موضحا أن هذا الفتح كان إيذانا بتحول سيناء من التبعية للامبرطورية الرومانية إلى الدولة الإسلامية .

وذكر أن العصر العباسى كثر فيه عبث الروم الإفرنج بسواحل سيناء.. مما دفع الخليفة العباسى المتوكل على الله أبوجعفر ليأمر والى مصر عنبسة بن إسحاق الضبى ببناء حصن الفرما على أطراف بحيرة البردويل الغربية في عام 239 هجرية / 853 ميلادية.. ذلك الحصن الذي يعتبر أقدم أثر عباسى وحصنا حربيا باقيا بمصر من العصر العباسى .

وتابع: أن هذا الحصن ظل يؤدى وظيفته على أكمل وجه حتى كانت نهايته خلال العصر الفاطمى على يد الملك بردويل ملك بيت المقدس عام 511 هجرية / 1118 ميلادية الذي أمر بإحراقه عندما فشل في فرض سيطرته عليه، ومنذ أواخر العصر الفاطمى أصبح حصن الفرما محجرا لتعمير مراكز حضارية بالقرب منه وتوزعت وظائفه عليها.

وأشار إلى أنه في العصر المملوكى اهتم المماليك بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء نظرا للقضاء على مملكة بيت المقدس أيام صلاح الدين الأيوبى وعودة طريق التجارة الشمالى ما بين مصر وبلاد الشام المساير لأطراف بحيرة البردويل.. فقاموا ببناء برجين في الطينة وبالقرب منها في أيام السلطان المملوكى الأشرف برسباى، وفى عهد السلطان قانصوه الغورى تم بناء قلعة في الطينة على أطراف بحيرة البردويل الغربية.. لافتا إلى أنهم اهتموا أيضا ببناء الخانات على هذا الطريق منها: خان في مدينة الورادة الإسلامية التي تعرف حاليا بالخوينات داخل محمية الزرانيق، وفى العصر العثمانى تم الاهتمام بقلاع السواحل فتم بناء قلعة كبيرة في العريش في عهد السلطان سليمان القانونى عام 968 هجرية / 1560 ميلادية .