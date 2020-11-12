وكيل «تعليم شمال سيناء» يحضر طابور الصباح بإحدى المدارس ويكرم الطلاب المتفوقين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حضر حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء يرافقه مني أبو المعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية طابور الصباح في مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين بالعريش. وأكد رضوان علي انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة وفقًا للالية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للحفاظ علي الطلبة والطالبات من فيروس كورونا. وشدد رضوان علي اتباع جميع الاجراءات الاحترازية والحفاظ علي التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات الواقية واتباع التعليمات الصحية للحفاظ علي مدارس شمال سيناء خالية من فيروس كورونا. وقام رضوان بتكريم الطلبة الموهوبين والمتفوقين في شتي المجالات ، بجانب تكريم مديرة المدرسة ومسئولى الموهوبين ومسئول التعلم الذكى بالمدرسة وذلك لنشاطهم المتميز وجهودهم المبذولة فى رعاية الطلاب الموهوبين متمنيا لهم التوفيق والتميز . كما قام وكيل المديرية بتفقد العملية التعليمية بالمدرسة وتابع العملية التعليمية وقام بحضور حصة لغة انجليزية للأستاذ رشاد الليثى معلم كبير لغة انجليزية وقد أثنى سيادته على جهود إدارة المدرسة العاملين فيها. تعليم سيناء تعليم سيناء تعليم سيناء تعليم سيناء تعليم سيناء الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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