شكرا لقرائتكم خبر عن «بحوث الثروة السمكية» ينفذ برنامجًا تدريبيًا للاستزراع في المغرة وغرب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة أميرة الحفني، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المعمل يقدم الدعم الفني والارشادي للمنتفعين في شركة الريف المصري الجديد بالمشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف فدان لزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من المياة في الأراضي الصحراوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار مجهوداته لدعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة وتنفيذا لاستراتيجية الدولة ٢٠٣٠.

وأضافت «الحفني» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ذلك يتم من خلال مجموعه من البرامج التدريبية للمنتفعين بمنطقتي المغرة وغرب المنيا، ويشمل البرنامج التدريب على إنشاء الأحواض والمزارع السمكية، ونظم الاستزراع السمكي، وتغذية الأسماك وتكوين اعلاف الأسماك وتفريخ الأسماك وصحة وأمراض الأسماك وجودة المياه واقتصاديات الاستزراع السمكي، والاسس الصحيحة لجودة وتداول الأسماك.