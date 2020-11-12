شكرا لقرائتكم خبر عن «إبداع دمنهور» يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامي حسنين بذكرى نصر أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز الإبداع الفنى بدمنهور التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى في محافظة البحيرة، بذكرى حرب أكتوبر، وحملت الاحتفالية عنوان «أكتوبر الفخر والعزة»، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظة البحيرة، وأحمد درويش، وكيل وزارة الثقافة، وبدأ الاحتفال باستعراض لمعرض فني ثقافي عن الحرب وأبطالها بعنوان «صورة وحكاية» وصورة الشهيد رامي حسنين، ابن مركز إيتاى البارود في محافظة البحيرة.

تضمن الحفل عرض «برومو» عن انتصارات أكتوبر وبطولات القوات المسلحة المصرية وبسالة الجندي المصري، وأوضح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم إنشاء كوبري مشاة في مدينة إيتاي البارود، مسقط رأس الشهيد رامي حسنين، وإطلاق اسمه عليه.

وتم خلال الحفل تكريم أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة، باعتباره أحد أبناء محافظة البحيرة، وتقديم درع الهيئة العامة لقصور الثقافة لأسرته وعرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الشهيد.

وقدم كورال فرقة «ايد واحدة»، بقيادة المايسترو هانى كرم، عددًا من الأغانى الوطنية منها «ملحمة مصرية- عاش- احفظ مصر- يا بلادي- مصر بحبها- كلمة حلوة- حلوة يا بلادي- إنتي الغالية يا بلادي- صوت بلادي».

وقال المحافظ لابد أن نتذكر معاً بطولات الشهداء الأبرار، وأن مصر لن ولم تنسى أبنائها وأبطالها الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا وأجل مستقبل أفضل لمصر، وتسعى المحافظة لإطلاق أسماء شهدائها على أبرز المعالم في مساقط رؤوسهم، تخليداً لبطولاتهم.

وأشاد محافظ البحيرة بالفرقة وعبر عن إعجابه بها ووجهه باعتمادها من الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى يتبعها مركز الإبداع الفني بدمنهور.

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر

مركز الإبداع الفنى فى مدينة دمنهور يحتفل بتكريم أسرة الشهيد رامى حسنين فى احتفال حرب أكتوبر