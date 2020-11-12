شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تعلن موعد المقابلة الشخصية للمترشحين لمسؤول توكاتسو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح أحمد سويد مدير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأنه تحدد السبت 14 / 11 الجاري موعدا لعقد المقابلة الشخصية للمتقدمين للترشح كمسئول توكاتسو بمحافظة المنوفية بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية الساعة الحادية عشر صباحا. وناشد مدير تعليم المنوفية جميع المعلمين ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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