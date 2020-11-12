شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم أول ورشة عمل لتطوير صناعة المبيدات بمشاركة أصحاب المصانع و«البيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة أول ورشة عمل تحت عنوان «نحو شراكة وطنية لتطوير صناعة المبيدات في مصر» نهاية نوفمبر الحالي بمشاركة مكتب الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة بهدف تأهيل مديري المصانع لإدارة المبيدات داخل هذه الشركات بما يمكنها من إنتاج مبيدات مصرية تساهم في تطوير صناعة المبيدات في مصر.

وقال الدكتور مصطفي عبدالستار أمين مساعد لجنة المبيدات في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه من المقرر أن يتم خلال ورشة العمل استعراض إحكام الرقابة على المبيدات وفقا لمعايير جودة صناعة المبيدات مع عرض مستقبلي لدور مركز التميز لاختبارات سمية المبيدات التابع للمعمل المركزي للمبيدات لإضافة نظم جديدة لتنفيذ اختبارات سمية على مستوي عال لتسجيل المبيدات محليا بعد التأكد بعدم تأثيراتها الضاره على الإنسان والبيئة والإنتاج الزراعي.

وأضاف «عبدالستار»، ان سيتم عرض خدمات مكتب الالتزام البيئي الموجهة لمصانع المبيدات كما يتم عرض رؤية لجنة المبيدات لبرامج التدريب الموجهة لمديري وعمال مصانع المبيدات حيث يلزم وفقا لقرار وزير الزراعة حصول مدير المصنع على برنامج تدريبي حول لتقييم إدارة المصنع وفقا للنظم والقوانين المصرية.

وأوضح أمين عام لجنة المبيدات ان برنامج مديري المصانع يحتوي على جزء خاص بالإدارة وكيفية إنتاج المبيدات وعمل ملفات العمال والاشتراطات ال الصحية والدفاع المدني وفقا لقانون العمل، على أن يلي ذلك التدريب على كيفية إنشاء مصنع على أسس علمية وعالمية بالإضافة إلى عرض كيفية عمل خطوط الإنتاج والصيانة وكيفية عمل نظم مغلقة لحماية العمال من التعرض للمبيدات وتدريبهم على خطوط طوارئ وكيفية التعامل معها.

وأشار «عبدالستار» إلى أن رؤية لجنة المبيدات لبرنامج تدريب عمال المصانع لرفع كفاءتهم العلمية وتوجيه السلوك نحو الحماية والوقاية الشخصية، موضحا إنه سيتم خلال ورشة العمل متابعة الآثار البيئية لصناعة المبديات في بيئة العمل وتطبيق قواعد الأمن والأمان الحيوي الذي يرسخ لتطبيق مبادئ حماية البيئة والصحة العامة.

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