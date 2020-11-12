شكرا لقرائتكم خبر عن كوبري جديد لربط مشروع الإسكان الاجتماعي بغرب مطار أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل التجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه جاري الإنتهاء من الأعمال النهائية لتصميم إقامة كوبري يربط طريق الواحات ومشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار، تيسيراً على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبري المنفذ بمنطقة الـ٨٠٠ فدان.

وأشار «النجار» إلى أنه خلال أيام سيتم بدء أعمال التنفيذ ليخدم الكوبري عدد ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية جاري تنفيذهم بالمنطقة المذكورة، بخلاف إقامة أكثر من ١٠٠ ألف وحدة سكنية سيتم البدء في تنفيذهم في القريب العاجل.