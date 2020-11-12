شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمة وحدة التحول الرقمي ورصد المخالفات بـ«6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مدينة 6 أكتوبر في تفعيل مهام وحدة التحول الرقمى ورصد المخالفات.

وتتمثل مهام هذه الوحدة في مساعدة رؤساء الأحياء بالمدينة على رصد المخالفات والأعطال بالأحياء وارسالها عن طريق التابلت إلى الوحدة الرئيسية بمركز المعلومات بالجهاز لمتابعة اصلاح الأعطال والرد على الشكاوى في المواعيد المحددة.

وتساعد هذه الوحدة في سرعة الرصد واتخاذ الاجراءات اللازمة والعمل على حلها.