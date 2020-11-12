شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء يكرم الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور عبدالله زغلول، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي للدفعة الثانية في عام 2020 وعددهم 30 باحث وذلك في حضور رؤساء الشعب البحثية بالمركز.

وقال «زغلول» في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع السادة الباحثين ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء علي الاهتمام بنشر بحوثهم في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية وتشجيعا للمتميزين مما يعزز من مكانة وتصنيف المركز علي المستوي الدولي موضحا أن إدارة المركز حريصة على تقديم الدعم الكامل لتعزيز النشر الدولي، ولدينا رؤية تتعلق بضرورة إستثمار الأبحاث الدولية ذات الطبيعة التطبيقية في معالجة قضايا تتعلق باستدامة الإنتاج الزراعي في المناطق الصحراوية.

وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء ان هناك نهضة بحثية بالمركز في اخر ثلاث سنوات تتمثل في الزيادة الملحوظة للأبحاث الدولية المنشورة في مجلات معترف بها في «سكوبس» وغيرها من هيئات إعتماد المجلات الدولية، مشيرا إلي أن خطة المركز تعتمد علي ضرورة النشر الدولي للأبحاث العلمية في المركز مع إشتراطات أن تكون بحوث تطبيقية تخدم القطاع الزراعي المصري وخاصة الزراعة في الأراضي الصحراوية.

ووفقاً لموقع سكوبس لفهرسة الأبحاث الدولية، بلغ عدد الأبحاث الدولية لمركز بحوث الصحراء في عام 2020 حتى الان نحو 89 بحث، ومتوقع زيادة العدد مع نهاية العام ليتخطى 100 بحث، بالمقارنة بـ 18 بحث فقط عام 2010. ونتيجة لذلك فقد احتل المركز مستوى متقدم ضمن المراكز البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي.