شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار وارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد أمطار مختلفة الشدة ببعض المحافظات على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وهناك ارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل درجتين مئويتين ويسود البلاد طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً على معظم الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهاراً .

والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وتنحصر فرصة سقوط المطر اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الاسكندرية – الضبعة- السلوم – مطروح ) وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «24- 16»، الإسكندرية «23 – 16»، قنا «27- 15»، الأقصر «28– 14»، أسوان «28– 15» .

أما غداً الجمعة فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد كثيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وهناك فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية وفرص سقوط المطر ( 30 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 17»، الوجه البحرى «26 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29- 20»، شمال الصعيد «27 – 15»، جنوب الصعيد «29 – 16» درجة مئوية.

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أما بعد غدً السبت فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية .

وهناك فرص لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشرقية وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً )، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( 60 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«26 – 16»، الوجه البحرى «26 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 20»، شمال الصعيد «27 – 15»، جنوب الصعيد «30 – 16» درجة مئوية .