«يوتيوب» يعود للعمل بعد عطل فني

أعلن موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» معالجة العطل الفني الذي أدى لمشكلات بالموقع لفترة وجيزة.

وذكر الموقع، الخميس، أنه «على دراية بوجود مشكلات فنية»، مشيرًا إلى أن فريق فني يعمل على حلها.

وتعرض موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لعطل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ولم تتمكن صفحة الموقع من تشغيل أي فيديوهات، مع ظهور رسالة «An error occurred. Please try again later. (Playback ID».

وتصدر هاشتاج «youtube down» قائمة الأكثر تداولا في العالم على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وسط تساؤلات حول أسباب العطل الذي أصاب الموقع.

