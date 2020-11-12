شكرا لقرائتكم خبر عن عمان 20 وأثينا 19.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 12 نوفمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المنامة والدوحة 31 ، وعمان ودمشق 20 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 20 ، 25 على التوالي.

وفي أنقرة العظمى 14 والصغرى 01- و أثينا 19 ، 09 درجة مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 24 أنقرة 14 01- المدينة 32 18 إسطنبول 17 11 الرياض 34 18 إسلام أباد 28 13 المنامة 31 25 نيودلهي 28 14 أبوظبي 34 24 جاكرتا 33 25 الدوحة 31 27 بكين 19 03 الكويت 27 18 كوالالمبور 34 24 دمشق 20 10 طوكيو 16 08 بيروت 25 20 أثينا 19 09 عمان 20 10 Advertisements روما 19 11 القدس 20 13 باريس 14 08 غزة 25 17 مدريد 16 06 بغداد 25 13 برلين 10 06 مسقط 30 22 لندن 12 09 صنعاء 24 06 مونتريال 10 02 الخرطوم 36 22 موسكو 02 02- طرابلس 21 15 نيويورك 15 09 تونس 24 14 واشنطن 19 10 الجزائر 22 15 نواكشوط 36 22 الرباط 23 15 أديس أبابا 24 09