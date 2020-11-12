شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مصنع لصناعة القفازات الطبية دون ترخيص في الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، والذي تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجى، والدكتوربسام رونز مدير العلاج الحر بعمل حملة على أحد مصانع الجوانتات غير المعقمة بالواسطى، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بإشراف العميد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين.

أسفرت الحملة عن غلق مصنع لإنتاج وتصنيع الجوانتات غير المعقمة وغير المطابقة للمواصفات القياسية من الناحية الصحية وبدون ترخيص، حيث شارك في الحملة الدكتور مصطفى محمود والدكتورة مريم علاء من إدارة العلاج الحر، والدكتور عمر نجيب والدكتور أيمن الجارحي من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة.