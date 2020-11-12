مصر للطيران: تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا نهاية نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران عن تشغيل رحلة بين القاهرة وكازابلانكا (المغرب) يوم 27 نوفمبر الجاري، في إطار تحديثات إجراءات السفر الواردة من مختلف الدول.

وقالت الشركة: يمكن للمسافرين من دولة المغرب حجز تذاكرهم إلى القاهرة والعديد من نقاط مصر للطيران من خلال مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر المنتشرين في جميع أنحاء العالم، مع ضرورة مراجعة السفارة المصرية بكازابلانكا لمتابعة إجراءات إصدار التأشيرات إلى مصر.

وبالنسبة للركاب الراغبين السفر من القاهرة إلى كازابلانكا، يُسمح بدخول المواطنين الحاملين للجنسية المغربية وغيرهم من حاملي الإقامات بدولة المغرب.

كما طالبت مصر للطيران من الركاب الراغبين في السفر ضرورة إجراء تحليل بنتيجة سلبية صادرة قبل ميعاد السفر بـ 72 ساعة، وأشارت إلى توافر تذاكر للحجز من خلال الموقع الإلكتروني www.egyptair.com ومن خلال مكاتب ووكلاء السياحة المعتمدين.