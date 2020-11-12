شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أزمة انتشار روائح كريهة في بني سويف لـ«البيئة» و«التنمية الصناعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً بنتائج عمل اللجنة التي وجه بتشكيلها لعمل دراسة بيئية وفحص ميداني لبعض المنشآت الصناعية بشرق النيل، على خلفية شكاوى من انبعاث روائح كريهة ببعض المناطق بشرق وغرب مركز ومدينة ناصر.

تضمن التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل لجنة ضمت أسماء سامي، مدير عام الإدارة العامة للبيئة ومحمد عفيفي، إدارة البيئة، وعلى يوسف، رئيس مدينة ناصر، وممثلين عن جهاز شؤون البيئة بالمنيا، حيث توجهت اللجنة، الأربعاء، إلى منطقة شرق النيل لعمل تقييم للوضع البيئي الراهن ببعض الأماكن المحتمل أن تكون مصدرا لانبعاث تلك الروائح بنظاق مركز ومدينة ناصر.

وبالمعاينة على الطبيعة لعدد من المنشآت الصناعية الكائنة بشرق النيل، تبين قيام أحد المجازر بتشغيل «الكوكر» في الفترة المسائية وبكميات أكبر من الطاقة الاستيعابية مما تسبب في انبعاث رائحة كريهة في الجو، وعليه قامت اللجنة بإعداد تقرير فني مفصل تم عرضه على المحافظ الذي وجه بسرعة رفعه إلى وزارة البيئة وهيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في هذا الصدد، مؤكدا أنه سيتابع الموضوع شخصيا مع الوزارة والهيئة.

كانت «المصرى اليوم» نشرت، الأربعاء، وعد على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، بالرد على شكاوى عدد من المواطنين جراء انتشار روائح كريهة داخل المدينة، مشيرا إلى أنه انتقل على رأس لجنة من قسم البيئة إلى مصانع شرق النيل المجاورة لمدينة ناصر لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المصانع التي تسبب الروائح التي انتشرت فجاة داخل المدينة.