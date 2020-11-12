شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 24 وشلاتين 30.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الخميس ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات ، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ24 درجة مئوية، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 20 ، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 30 وتصل إليها شلاتين ، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 09 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر : المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 24 16 الاسكندرية 23 16 وادي النطرون 24 16 طنطا 24 16 شبين الكوم 24 16 دمنهور 23 17 بلطيم 24 17 مطروح 22 15 السلوم 21 15 سيوة 22 13 بورسعيد 24 18 دمياط 24 18 الزقازيق 24 16 المنصورة 23 16 الإسماعيلية 25 18 السويس 25 17 العريش 25 15 رفح 24 14 رأس سدر 25 17 نخل 24 11 نويبع 26 Advertisements 21 طابا 24 18 كاترين 20 09 الطور 27 19 شرم الشيخ 28 19 الغردقة 27 18 مرسى علم 28 19 الفيوم 25 14 بني سويف 25 14 المنيا 25 12 أسيوط 26 14 سوهاج 27 14 قنا 27 15 الأقصر 28 14 أسوان 28 15 ادفو 28 15 أبوسمبل 29 16 الوادي الجديد 28 13 شلاتين 30 22 أبورماد 29 23 حلايب 28 24 رأس حدربة 28 24 الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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