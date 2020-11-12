شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مغذي مدينة فوه بكفر الشيخ الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة فوه بكفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي فوه، الخميس، لعمل الصيانه الطارئه من الساعه 10 صباحا وحتي 2 ظهرا، وسوف يتأثر بالفصل مغذي سنديون وتوابعها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فصل الكهرباء عن مغذي مدينة فوه بكفر الشيخ الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.