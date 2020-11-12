شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية» يدين خادث التفجير الإرهابي في جدة: «جبان وخسيس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدان المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الهجوم الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ووصف عبدالسلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الهجوم الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين بجدة، خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، بالعمل الجبان والخسيس.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية أن هؤلاء الإرهابيين لا يتقون الله في الأحياء ولا يراعوا أيضا حرمة الأموات، معربا عن إدانته بشدة هذه الممارسات الإرهابية التي ترفضها كل الأديان، وتنبذها الفطرة الإنسانية السليمة.