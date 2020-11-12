شكرا لقرائتكم خبر عن غسيل أرصفة الكورنيش وتسليك الشنايش في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفذ حي المنتزة أول بالإسكندرية تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود، رئيس الحي، أعمال غسيل الأرصفة وأعمال تسليك الشنايش بطريق الكورنيش أمام شارع محمد نجيب ولا تزال المتابعه مستمرة يومياً. يأتى هذا في اطار استمرار حي المنتزه أول في عمال التجميل لعودة كورنيش عروس البحر إلى سابق عهده. تم هذا بتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي ويرافقه كلا من شركة نهضة مصر وأخصائي الرصد البيئي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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