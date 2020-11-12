شكرا لقرائتكم خبر عن صيانه أعمدة الكهرباء في العامرية لمنع الحوادث خلال النوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة الكهرباء بحى العامرية ثان بالتنسيق مع شركة كهرباء اسكندرية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ولتعليمات محمود بريك، رئيس الحى، برفع درجة الاستعداد لموسم السيول والنوات وغلق أبواب الأعمدة وأعمال الصيانه للكهرباء.

تم قفل الأبواب لعشرة اعمده بالكافورى وعزل الكابلات داخل الأعمدة وتم تركيب عدد 10 ابواب واعمال صيانة برن موبل عند الكافوري وجارى الاستمرار في أعمال الصيانة بنطاق الحى.