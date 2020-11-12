شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأخوة الإنسانية» ينعى رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين والذي توفي عن عمر يناهز ٨٤ عاما .

وتقدم عبدالسلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بخالص التعازي القلبية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية بالمسيرة الطويلة للفقيد الراحل والتي قدم فيها الكثير لوطنه وأمته حتى لاقى ربه وقد ملأ القلوب بمحبته.