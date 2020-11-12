خنقتها وسرقت مصوغاتها لدفع اشتراك الجيم.. حبس المتهمة بقتل عروس العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل عروس العمرانية.

ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

واعترفت المتهمة أنها تعرفت على المجني عليها منذ عدة أشهر في صالة جيم وترددت عليها في منزلها عدة مرات حتى يوم الجريمة أثناء تواجدها برفقتها في شقتها لزيارتها قفزت إلى رأسها فكرة سرقتها من أجل توفير مبلغ مالي لدفع اشتراك الجيم فاستغلت انشغال المجني عليها ولفت إيشارب حول رقبتها حتى فارقت الحياة واستولت على مصوغاتها الذهبية دبلة و٤ غوايش وهاتف محمول وفرت هاربة.

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز العثور علي جثة عروس داخل شقة بمنطقة العمرانية حيث تبين أن سيدة وراء ارتكاب الجريمة بغرض السرقة.

وأشارت التحريات أن المتهمة على معرفة سابقة بالمجني عليه وكانت تتردد عليها في منزلها بحجة الصداقة حتى قررت سرقتها وأثناء تواجدها برفقتها في المنزل قامت بخنقها ب "ايشارب" واستولت على مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول وفرت هاربة.

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نجحت قوة من قسم شرطة العمرانية في إلقاء القبض على المتهمة ويجري استجوابها للوقوف علي ملابسات الجريمة وإعادة المسروقات.

كان ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين العثور علي جثة سيدة بها آثار خنق، تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار لفك لغز الحادث والتوصل لحقيقة الجاني وضبطه

وأمرت النيابة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تبين من التحريات الأولية أن المجني عليها متزوجة منذ عدة أشهر، واستمع رجال المباحث لأقوال جيران المجني عليها، بالإضافة إلى أقوال أفراد أسرتها، لكشف حقيقة وجود خلافات تجمعها مع آخرين من عدمه، كما تم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، وجمع الأدلة ورفع البصمات.

كما تم استجواب الزوج وتبين تواجده في عمله وقت وقوع الجريمة بشهادة عدد من شهود العيان.