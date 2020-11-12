العظمى بالقاهرة 24.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة من "15 – 17" نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الأحد 15 نوفمبر وحتى الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي: الأحد القاهرة الكبرى 24 - 16 الوجه البحري 23 - 16 السواحل الشمالية الغربية 23 - 17 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20 شمال الصعيد 25 - 15 شمال الصعيد 29 - 16 الاثنين القاهرة الكبرى 23 - 16 الوجه البحري 23 - 16 Advertisements السواحل الشمالية الغربية 22 - 17 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 - 20 شمال الصعيد 24 - 15 شمال الصعيد 28 - 16 الثلاثاء القاهرة الكبرى 23 - 16 الوجه البحري 23 - 16 السواحل الشمالية الغربية 22 - 18 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 23 - 18 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 - 20 شمال الصعيد 24 - 15 شمال الصعيد 27 – 16

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