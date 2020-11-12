حسين زين: على الإعلام مواصلة حربه ضد المتطرفين والمتربصين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت أعمال لجنة التحكيم الرئيسية الخاصة بمسابقة "أنا والصين"، وتقيمها مجلة الإذاعة والتليفزيون بالاشتراك مع المركز الثقافي الصيني ومجلة الصين اليوم.

واجتمع أعضاء اللجنة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالهيئة الوطنية للإعلام بحضور كل من الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، وعبر "فيديو كونفرانس" شي يوه وان المستشار الثقافي للمركز الثقافي الصيني.

وتنعقد المسابقة للمرة الثانية وهي للتأكيد على عمق العلاقة بين مصر والصين، هي رسالة محبة بين حضارتين كبيرتين تتأكد كل يوم بانتصار بين شعبين وحرص القيادة السياسية في البلدين على تنميتها على كل المستويات الثقافية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

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وحرص حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن يلتقي بأعضاء لجنة التحكيم في مكتبه، وقد رحب باللجنة وأثني على المسابقة التي ترعاها الهيئة الوطنية للإعلام منذ انطلاقها في المرة الأولى تأكيدا على العلاقة بين مصر والصين، ووجدها فرصة أيضا لأن يفتح حوارا مهما عن الإعلام المصري وعن التحديات التي تواجهه في الفترة المقبلة في ظل التغيرات الدولية التي تحدث يوميا.

وأكد "زين" على ضرورة استمرار الإعلام المصري في دعم الدولة المصرية لمواجهة المتطرفين والمتشددين، ودعمها في مواجهة الفتن والشائعات التي يطلقها المغرضون والمتربصون بنا، مشيرا إلى أن هؤلاء يحاولون النيل من استقرارنا وصلابة الجبهة الداخلية وإيمانها بثوابت الدولة وحصرها على الأمن القومي.

وأكد الحاضرون على ضرورة أن يكون الإعلام هو صوت المواطن ولا يجب أن تركه للمنصات المعادية وضرورة توعيته بالمخاطر التي تحيط به، وتعريفه بالمنجز الحقيقي للدولة في كافة المجالات، وإجهاض محاولات تشويهه من قبل القنوات المشبوهة والممولة من دول تكيد لمصر وتتربص بها.