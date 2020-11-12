برلماني: "طارق شوقي" حسم الشائعات وأفشل محاولات إلغاء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تصريحاته الواضحة والحاسمة التي أكد فيها أنه ليس هناك مشكلة في استكمال العام الدراسي، لافتا إلى وجود محاولات مستميتة لإفشال الدراسة.

وقال "إسماعيل"، في بيان له، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجحت بكل كفاءة واقتدار في استكمال العام الدراسي الماضي وإجراء جميع الامتحانات لمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بما فيها امتحانات الثانوية العامة في تجربة رائعة أشادت بها مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية معلنا تأييده التام والمطلق لتأكيد الدكتور طارق شوقي بأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة لترويج الشائعات وقوله: "تعبنا من الشائعات والبعض يقع فريسة سهلة لتلك الأفعال".

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد أنه سيتم وضع نظام جديد لتحديد العلاقة بين ولى الأمر وأصحاب المدارس الخاصة والدولية وأن الدراسة مستمرة بكورونا أو بدون كورونا، لافتا إلى أن الدولة ليس لديها خطة لإلغاء العام الدراسي الحالي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توفير منصات إلكترونية للطلاب في جميع المراحل التعليمية، متابعا أن الدولة تهتم بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير متطلباتهم بالمدارس.​