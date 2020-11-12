شكرا لقرائتكم خبر عن فصل الكهرباء عن مناطق في دسوق لمدة 4 ساعات السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي بعدة مناطق بمدينة دسوق يوم السبت المقبل من العاشره صباحا وحتي الثانيه بعد الظهر بسبب أعمال الصيانه الدوريه بالمحولات ووتلك المناطق هي شارع الدلتا، شارع الكوم الأحمر، شارع سيدي إبراهيم، منطقة الصاغه، شارع السرايا، شارع الحنطور. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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