شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لتمريض مستشفى السويس العام لتطوير الأداء الفني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظّمت إدارة التمريض بمديرية الصحة بالسويس برئاسة عبير محمود مدير إدارة التمريض دورة تدريبية لتمريض المستشفي العام ومستشفي الصدر. وشملت الدورة التدريب على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وطرق العزل المنزلى واستخدام جهاز الفنت ونقل الدم وإنعاش القلب الرئوي وقياس العلامات الحيويه وبروتوكول العلاج واستخدام جهاز الاكسجين للمرضى الذين يعانون من نقص في نسبه الاكسجين في الدم ومعايير أمان وسلامة المريض وحقوق وواجبات المريض والتوصيف الوظيفى للتمريض كلا في موقعه، ويأتي ذلك لتطوير الاداء الفني للتمريض ومواكبة احدث الطرق العلاجية لرعاية المرضي واكسابهم المهارات والخبرات الملائمه لمكان عملهم. وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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