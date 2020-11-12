شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الجديد إنطلاق أعمال الشبكات الأرضية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظة، حيث تشمل المرحلة الأولي توصيل الغاز لـ١٤ ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة خلال العام المالي الحالي، تليها مراحل أخرى تشمل باقي مراكز المحافظة.

يأتى هذا بالتزامن مع إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفة فني بشركة الغاز والتي أجريت اليوم لعدد ٣٩٠ متقدم ممن انطبقت عليهم الشروط طبقا لمعايير الشركة.

وكان محافظ الوادي الجديد وقع في أغسطس الماضي مع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ.