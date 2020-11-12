شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف 21 فتاة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة بالمراكز التكنولوجية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بعدد من الفتيات من خريجي الجامعات والمعاهد العليا اللاتي تم تكليفهن بأداء الخدمة العامة واللاتي من المقرر الاستعانة بهن لدعم منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدنالمحافظة وذلك في حضور محمود يوسف المشرف العام على نظم التكنولوجيا والمعلومات بالمحافظة.

واشار عمر خلال الاجتماع، الأربعاء، إلى أن الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل التي تهدف إلى دمج الشباب وخلق تفاعل مجتمعي واسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تسعي إلى تأهيلهم لخوض الحياة العملية وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على المنافسة داخل سوق العمل.

واضاف نائب المحافظ ان سيتم توزيع مجموعة الفتيات المتقدمات والبالغ عددهم 21 فتاة على المراكز التكنولوجية لدعم منظومة العمل بها بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية دورالمراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على كافة اشكال الفساد.