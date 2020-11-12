شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي إصابة وشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سجلت محافظة شمال سيناء حالة اصابة وحالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزاة الصحة بشمال سيناء، إنه تم تسجيل حالة اصابة وحالة شفاء، مشيرا إلى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 149 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 612 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 41 حالة منذ بداية الجائحة. وأكد وجود حالتين تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و52 حالة أخرى تحت العزل المنزلى. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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