شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الطفلة «شهد» تستغيث بوزيرة الصحة: «بنتنا بتموت.. ومش معانا أجرة الحضّانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت أسرة مولودة تصارع الموت استغاثة عاجلة لوزيرة الصحة ورئيس الحكومة، لإنقاذ مولودتهم شهد التي فوجئ الأطباء بعد ولادتها بأن قلبها في الجانب الأيمن بدلا من الأيسر، وتعاني من مضاعفات صحية خطيرة وتحتاج لتدخل جراحي من أحد كبار الجراحين الأخصائين والاستشارين بعد تقييم حالتها.

وقال والدها، ويدعى معتز، إن مولودته جاءت بعد سنوات من الحرمان وأن عملية الولادة تمت في إحدى العيادات الخاصة وباع من أجلها ما يملك وزوجته ثم فوجئ بعيوب خلقية بعد الولادة بجانب أن القلب في الجانب الأيمن.

ويضيف أنه بحث عن حضانة بالمستشفيات فلم يجد سوى في مركز حضانات خاص بمدينة الاسماعيلية يطلب منه يوميا ألف جنيه ولا يملكها، حيث يعمل سائقًا.

وتناشد والدتها بوسي حسن، وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، التدخل لانقاذ ابنتها، وتضيف قائلة: «الحقونا بنتي هتموت بقالنا 14 يوم، وأنا بشوفها بتموت قدام عينيّ».

وقالت والدتها إن كل الآشعة والتحاليل تؤكد حاجتها إلى التدخل الجراحى من خلال مركز الدكتور مجدي يعقوب أو أي مركز تابع لوزارة الصحة، وتختم قائلة: «بعنا كل اللي ورانا وقدامنا لكن كل ده فدى ضفر بنتي شهد الحقونا».

«المصري اليوم» تواصلت مع مسؤولي الصحة بالاسماعيلية، وأكدوا أن مستشفيات المحافظة في حالة إحلال وتجديد ومن الصعب وجود حضانة في مستشفى الإسماعيلية الذي تم نقله إلى مستشفى الصدر.

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شهد مولودة بقلب فى الجانب الايمن وتحتاج تدخل جراحى عاجل