شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي» يرحب بمقترحات «إغلاق المحال»: «وجعلنا الليل لباسًا وجعلنا النهار معاشًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى.

وقال «العربي»، الأربعاء، إن هناك تنسيق بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية على وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والانشطة التجارية المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف، وبداء أن هناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية، والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة، ومساعدة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، وعلى توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية. وقال «العربي»: «علينا أن نتبع سنة الله في أرضه حيث أمرنا في كتابه الكريم قائلاً و(جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا)»

كان مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية تقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن تكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة، بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية «شاملة التي داخل المولات التجارية» في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.

ويتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

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