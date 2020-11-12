شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيادلة»: استلام تراخيص مزاولة المهنة في نفس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للصيادلة عن امكانية التقديم بأوراق القيد بالنقابة العامة، واستخراج ترخيص مزاولة المهنة، واستلامه في نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى ادارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة في سرعة استخراج التراخيص.

وأوضحت النقابة العامة ان الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية هي اصل شهادة التخرج، وشهادة الميلاد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)، والبطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل)، والموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل)، و2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية، وشهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة(بعد الاطلاع على الاصل)، والفيش الجنائى موجه للنقابة، وشهادة الثانوية العامة(معادلة إذا كانت من الخارج) صورة(بعد الاطلاع على الاصل).

واكدت النقابة إن لأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة، هي أصل شهادة التخرج، وصورة شهادة الميلاد (بعد الاطلاع على الاصل)، وصورة البطاقة الشخصية (بعد الاطلاع على الاصل)، وصورة الموقف من التجنيد (بعد الاطلاع على الأصل)، وصورتين شخصيتين مختومتين بختم الكلية، وإيصال سداد النقابة أصل، ودوسيه للحفظ، ونموذج صحة 13، من وزارة الصحة، وشهادة المعادلة للجامعات الخاصة، وشهادة التشريعات للجامعات الخاصة، وشهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة، وشهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية، وصورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل.