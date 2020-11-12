شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تشارك في ورشة عمل عن «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتى تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة تنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالتزامن مع مشاركة وحدة سكان الجيزة في ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، التي تنعقد لمدة أربعة أيام، بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» للحد من الزيادة السكانية والذى يتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

وتشهد الورشة انعقاد محاضرات وحلقات نقاشية عن «القضية السكانية ومتابعة أداء البرنامج السكاني» والتي منها شرح وإيضاح مصفوفة مؤشرات متابعة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية «للدكتورة فاطمة جيل مدير المشروع، ومحاضرة عن مقترح الإطار المؤسسي للتنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠١٥ / ٢٠٣٠» وفكرة عامة عن الهيكل التنظيمي للمشروع والرؤية المستقبلية في ٢٠٢٠ للدكتور علاء بكر استشارى التطوير والدعم المؤسسى، وأخرى بعنوان «اساليب عرض وتحليل المؤشرات السكانية» للدكتورة سها حسن مستشار تحليل البيانات ،بالإضافة إلى محاضرة عن نقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية مشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية قدمها كلآ من الدكتورة ناهد إسكندر والدكتور هشام الهلباوي، ومحاضرة عن أهمية التخطيط المبني على النتائج في متابعة الخطط للدكتورة ياسمين الجرف مستشار المتابعة والتقييم .

كما أنه تم عرض خطط المجلس القومي للسكان بمحافظة الجيزة والمحافظات المشاركة وأهدافها الاستراتيجية، وكذلك تنظيم عدد من الأنشطة والاختبارات لإيضاح مدي الاستفادة من ورشة العمل وحلقات نقاشية من الوفود المشاركة لكل محافظة فضلاً عن المحاور الرئيسية وأنشطة المشروع بمشاركة الشباب المتطوع وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات وتحديد آليات لتحقيق أهداف المشروع المرجوة وربطها برؤية مصر 2030 والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.