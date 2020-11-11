شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ينعى رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 84 عامًا.
ويتقدم الإتحاد العام بخالص العزاء إلى الشعب البحريني الشقيق، وإلى قيادة وحكومة وعمال البحرين، داعين المولى العظيم أن يتغمد الفقيد الكريم، بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته..وان يلهم أهله الصبر والسلون..وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وكان الديوان الملكي البحريني، نعى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأمر ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.
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