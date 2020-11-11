شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن بعض شوارع بولاق الدكرور لمدة 3 ساعات الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت محافظة الجيزة بأنه سيجري الخميس إجراء أعمال صيانة لغرفة محولات مدينة النجوم ومنطقة شارع ناهيا ببولاق الدكرور التابعة لشبكات كهرباء بولاق الدكرور، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الشوارع لمدة 3 ساعات فقط تبدأ في الـ 10 صباحاً وحتى الـ 1 ظهرًا.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسؤولي شركة الكهرباء بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعنلة للإنتهاء من أعمال الصيانة وسرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة الكهرباء أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي :مدينة النجوم ( شارع عمر بن الخطاب من جمال عبدالناصر- شارع المصطفى من عمر بن الخطاب- شارع الإمام بالله من عمر بن الخطاب- شارع عبدالباسط من عمر بن الخطاب- شارع صادق المهدي من عمر بن الخطاب- شارع جمال عبدالناصر- شارع المدرسة من جمال عبدالناصر- شارع بدر على من المدرسة – شارع صلاح محمد شعبان من المدرسة- شارع احمد الخطيب من المدرسة – شارع سيد الخولي من المدرسة).

وبالنسبة للشوارع المتأثرة بمنطقة ناهيا فهي (الدكتور رمضان- ربيع حسن – محمد قطب- حسن شريف- نصر- شارع الرحمة من عبدالحميد البنداري) من شارع 6 أكتوبر وشارع أبوسريع حسنين من شارع فاروق حرب .