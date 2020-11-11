شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تحدد مواعيد اختبارات المرحلة الثانية لمسابقة التعيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصرعن بدء المرحلة الثانية (الدفعة الأولى) من الاختبارات العامة بالمسابقة رقم (٢) لسنة ۲۰۲۰ لاختيار أفضل المتقدمين من الحاصلين على الشهادات الفنية لشغل الوظائف المعلن عليها من الناجحين الذين اجتازوا الاختيارات بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

وسيتم نشر اسماء السادة المرشحين لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات على بوابة الحكومة الإلكترونية Jobs.gov.eg وايضا بالمناطق التابع لها المرشح .

وسيتم عقد امتحانات المرحلة الثانية بمعهد نظم المعلومات والكائن بمدينة نصر- شارع احمد تيسير – محطة كلية البنات ( مترالأنفاق ) إمام طيبة مول اعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۰/١١/١٤ وحتي يوم الأربعاء ۲۰۱۰/۱۱/٢٨ .

وعلى السادة المرشحين للمرحلة الثانية من الاختبارات الالتزام بتاریخ وموعد الاختبار المحدد ولن يسمح بالدخول بعد المواعيد المحددة حيث تحدد كل من يوم الخميس الموافق ۲۰۲۰/١١/١٩ ويوم الخميس الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۲۹ موعد الاختيار التخلفات وفي حالة أي استفسار يتم الرجوع إلى مشرف المجموعة المدون على رأس مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

مع ضرورة إحضار المستندات التالية :

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة الميلاد كمبيوتر.

- عدد ٤ صور شخمية ٤ × ٦ .

- القيد العائلي.

: صورة بطاقة الرقم القومى.

وسيتم الإعلان عن موعد اختبارات الدفعة الثانية على بوابة الحكومة الإلكترونية بتارخ ١٨ / ١١/ ٢٠٢٠ .

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