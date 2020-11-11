شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم مشروع كهرباء رياح في البحر الأحمر: «ربع قرن من الإهمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مشاكل عدة يواجهها أقدم مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بالبحر الأحمر كانت وراء عدم تحقيقه الجدوى الاقتصادية من تشغيله بعدما فاقت مصروفاته إيراداته، وذلك لعدم قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعمليات تجديد التوربينات القديمة المقامة منذ ربع قرن، هى عمر المشروع، أو حتى إجراء الصيانة وشراء قطع الغيار لها، ما أدى لانخفاض قدرة إنتاج توربيناته مقارنة بالتوربينات الجديدة المقامة فى مزارع طاقة الرياح بجبل الزيت ورأس غارب.

وفى الوقت الذى تعمل فيه وزارة الكهرباء على زيادة نسبة مشاركة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتذليل العقبات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا القطاع، تتجاهل وزارة الكهرباء تطوير وصيانة أقدم محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والمملوكة لها بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، وسط أصوات من أبناء الغردقة تطالب بنقل المشروع لموقع آخر والاستفادة من الأراضى المقام عليها فى مشروعات الاستثمار السياحى والسكنى، وإقامة مشروعات خدمية وتحقيق عائد للدولة يتجاوز نحو 2 مليار جنيه.

«المصرى اليوم» رصدت على الطبيعة توقف معظم التوربينات عن العمل، حيث يقع المشروع على الجانب الأيمن لطريق الغردقة- الجونة الساحلى بمنطقة الأحياء شمال المدينة، ومقام على مساحة ٢ مليون متر مربع، ويتوسط المسافة بين منتجع الجونة والغردقة.

وتشير المعلومات الخاصة بالمشروع- حسب أحد مسؤولى الموقع، رفض ذكر اسمه- إلى أن مزرعة الغردقة لإنتاج كهرباء الرياح أقدم مزرعة فى البحر الأحمر، وتتكون من نحو 50 توربينة، تم تكهين وتخريد نحو 10 توربينات منها وخروجها من الخدمة وبيعها خردة، وتبقى 40 توربينة مازالت قائمة، 50% منها فقط تعمل بصورة غير منتظمة، والباقى إما متعطل أو يحتاج للصيانة وقطع الغيار، وأقصى ما يتم إنتاجه من هذه المزرعة حسب بيانات الإنتاج هو 5 ميجا فقط، ما يعادل إنتاج 5 توربينات فقط من توربينات المزارع الجديدة لإنتاج الكهرباء من الرياح.