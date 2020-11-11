شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بيان هيئة كبار علماء السعودية كاشف لطبيعة الجماعة الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن بيان هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية تتستر بالدِّين وتمارس ما يخالفه إنما هو بيان كاشف لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية التي تعد أداة طيعة في أيدي أعداء دولنا وأمتنا.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات، مساء الأربعاء، إن ما تنتهجه جماعة الإخوان الإرهابية يحتم علينا التكاتف والتعاون لاجتثاث جماعات أهل الشر والفتنة والضلال والهدم فكرا وتنظيما، مؤكدا أن كشف هذه الجماعات الإرهابية وبيان عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها وأوطانها وزيف حجتها وتفنيد أباطيلها واجب الوقت على العلماء والمفكرين والكتاب.