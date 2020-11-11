شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الأقصر»: ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الرقابة التموينية بديوان عام المديرية بالأقصر، تحت إشراف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، الأربعاء، من ضبط صاحب ثلاجة قام بحيازة لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بقصد بيعها للمطاعم والإضرار بصحة المواطنين.

كانت معلومات وردت إلى الإدارة بهذا الشأن، وتم تشكيل لجنة بقيادة المهندس عبدالرازق الصافي مدير الرقابة التموينية ومفتشي الرقابة التموينية.

تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على صاحب الثلاجة والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.