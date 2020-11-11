شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل 698 ألف جنيه مستحقات 17 عاملًا بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية مشكلة 17 عاملا مصريا وديا مع الشركات التي يعملون بها، وبلغت إجمالي المستحقات 167 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 698 ألفاً و144 جنيها مصرياً تقريبًا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات العاملين المصريين لدي الشركات التي يعملون بها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى عبدالحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل الفوري مع الشاكين، حيث تم التسوية الودية لمستحقات ١٥ عاملا بشركة نصيف الفجر بجدة إجمالي مستحقات ١٥٠ ألف ريال رواتب من شهرين إلى ثلاثة أشهر وجاري استخراج تأشيرات الخروج النهائي لهم.

وأشار الملحق العمالي إلى أنه تم أيضا تسوية مشكلة المحاسب«محمد.ف.أ» والحصول على شيك بمبلغ 15 ألفا و480 ريالا سعوديا، فضلا عن تسوية مشكلة المواطن «الحسين.ع.أ.ع» «سائق خاص» لدي كفيله «علوي.ح.أ» والحصول على راتب ٢١ يوما بقيم 1540 ريالا، بالإضافة إلى تذكرة طيران وتأشيرة خروج نهائي.

ووجّه المواطنون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية المصرية بجدة على سرعة الاستجابة لمشكلتهم.

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