شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض الاستعدادات للموجة الثانية لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، حيث أشار مدبولى إلى أن الأسبوع الجارى شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أي شكاوى ملموسة، سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

ونوه الدكتور مدبولى إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في محافظتى الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير هيئة الأرصاد الجوية وتنبؤاتها تم التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، كما كان يتابع الموقف تليفونيًا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفى هذا الصدد، وجّه رئيس الحكومة الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول ساعات طويلة، ما أدى لمشكلات في المناطق العشوائية بالمدينة، ما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

في السياق نفسه، أشار الدكتور مدبولى إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة، كلٌّ في محافظته، وذلك وفقًا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار على تلك المحافظات، وفى الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفورى مع الموقف ومستجداته.

ونوّه مدبولى إلى الاجتماع الذي عقده، الثلاثاء، لمتابعة مستجدات موقف مشروعات العاصمة الإدارية، والاستعدادات الجارية تمهيدًا للانتقال إليها، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمى والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، إذ إن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيًا، مجددًا التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقار الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، والأعداد القليلة التي ستظل سيتم توفير أماكن بديلة أصغر حجمًا، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقار الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

وشدد مدبولى على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال استعدادات المحال التجارية لموسم تخفيضات المعروف بـ«بلاك فرايداى»، حيث سيتم إغلاق أي محال تخالف تلك الإجراءات لمدة 3 أيام.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الاجتماع تقريرًا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر، موضحةً أن المرحلة العمرية الأكثر إصابة بالفيروس من 35 لـ50 عامًا، بنسبة 30.7% من إجمالى الإصابات، والمرحلة العمرية الأعلى في نسبة الوفاة من 60 عامًا فأكثر، بنسبة 35%، فيما لا تتعدى نسبة الوفاة في الأطفال 1%.

وحذرت الوزيرة من أن أكثر الأماكن ازدحامًا وإقبالاً من المواطنين هي الأسواق، لافتة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتشديد على منع التجمعات، كما أنه من الملحوظ عالميًا أن أعلى معدل وفيات يكون في شهرى ديسمبر ويناير، نظرًا لزيادة معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى، لذا يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر خلال هذه الأشهر لتجنب ارتفاع معدل الوفيات.

وعرضت الوزيرة أبرز استعدادات الموجة الثانية المحتملة للفيروس، لافتةً إلى أنه تم تشغيل 27 غرفة عمليات فرعية مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمتابعة وسرعة الاستجابة للحالات، فضلاً عن تحديث وإصدار النسخة الرابعة من بروتوكول العلاج ومتابعة الالتزام به، مع زيادة المخزون الاستراتيجى للأدوية اللازمة.

وأضافت أنه تمت زيادة مخزون المستلزمات الوقائية، وتدريب القوى البشرية على إصدارات البروتوكولات العلمية للتعامل مع الحالات ومكافحة العدوى، مع مضاعفة عمل منظومة المعامل على مستوى الجمهورية، وزيادة القدرة التشغيلية لها بإجمالى 61 معملاً، وكذلك رفع كفاءة مستشفيات الفرز، والصدر، والحميات، والعزل، إلى جانب تطوير شبكة الغازات وزيادة إمداد المستشفيات بأجهزة الأشعة المقطعية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الصحة العالمية، وشركة سينوفاك لبدء تجهيز خط إنتاج بشركة فاكسيرا لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات كورونا، مع الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاحين لشركة سينوفارم على 300 ألف مشارك، فضلاً عن زيادة قدرة الخط الساخن 105. كما أشارت الوزيرة إلى استمرار العمل بجميع مبادرات الصحة العامة، واستمرار القوافل العلاجية، وتوزيع حقائب بروتوكولات العلاج، مع صرف الألبان الصناعية المدعمة لمدة 3 أشهر والتطعيمات الروتينية، فضلاً عن استمرار العمل بمنظومة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى لمدة 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

كما عرضت الدكتورة زايد أحدث موقف للقاحات، موضحة أنه في 9 نوفمبر الجارى أعلنت شركة Pfizer وشركة BioNTech أن البيانات الأولية تشير إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة تزيد على 90٪، وحصولهما على تصريح ببدء اختبار اللقاح على الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وهى أول تجربة سريرية تقوم بذلك.

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وفى هذا السياق، حددت الوزيرة الإجراءات التي تضمن خفض معدل انتشار العدوى بالفيروس، مطالبة جميع الجهات بالتعاون نحو السيطرة والحد من التزاحم والتجمعات، والحفاظ على الالتزام بالكمامات، تجنبًا لزيادة أعداد المصابين وتداعياته على النظام الصحى والاقتصادى.

كما عقد الدكتور مدبولى اجتماعًا لاستعراض المخطط العام لمشروع تنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة، ومسؤولى شركة «ديمى» البلجيكية المقترح أن تنفذ المشروع. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم تطوير البحيرة على 3 مراحل، بهدف الوصول إلى معدل إنتاج أسماك نحو 50 ألف طن سنويًا.

وتم الاتفاق على تعيين مُنسقين، أحدهما يمثل شركة «ديمى» والآخر يمثل الحكومة، لتشكيل لجنة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن تقوم الحكومة بتعيين اثنين من الخبراء المصريين في اللجنة، وتقوم «ديمى» بتعيين خبيرين أيضًا، وعرض نتائج الدراسة بحلول 15 ديسمبر المقبل.

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضى بإعفاء السندات الصادرة باسم الحكومة، والتى تطرح للاكتتاب في الخارج من كافة الضرائب والرسوم.