شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و«طلعت» يشهدان توقيع بروتوكول لتطوير البنية التكنولوجية لـ«السياحة والآثار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، ووقع البروتوكول غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، ورأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول 3 سنوات، ويهدف إلى المساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية، باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة فى تنشيط السياحة الفترة المقبلة، وزيادة عدد السائحين الوافدين.

وقال «العنانى» إن هذا هو ثالث بروتوكول يتم توقيعه للترويج للسياحة والآثار، ويعد بروتوكولا مزدوجا للخدمات السياحية والترويج للمنتج السياحى، وتقديم خدمات سياحية رقمية جديدة، لتكون تجربة السائح تجربة استثنائية فى مصر، وفى نفس الوقت تقديم خدمة هامة جدا، حيث إنها تعمل على توثيق وتسجيل القطع الأثرية، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا أثبتت نجاح التجربة الجديدة لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية لعدد من المواقع والمتاحف الأثرية عبر المنصات الافتراضية، والتى لاقت إقبالا شديدا من المجتمع المصرى والعالمى، مما دفع الوزارة إلى تكثيف العمل فى هذا المجال، لافتا إلى أن الوزارة لن تجد ذراعا لها فى هذا المجال أفضل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح «طلعت» أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات والسياحة والآثار، فى عدد من المشروعات، لاستخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الترويج للسياحة المصرية على المستوى العالمى وتعريف العالم بالكنوز الأثرية المتفردة التى تملكها مصر، مشيرا إلى أن البروتوكول يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لتحقيق التعاون مع كافة الوزارات من أجل بناء مصر الرقمية، والتى يتم من خلالها إتاحة خدمات رقمية متميزة تواكب التطور التكنولوجى العالمى.

ولفت إلى أنه سيتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار، من أجل استخدام التقنيات الحديثة فى توثيق وعرض المعلومات عن التراث الأثرى والسياحى المصرى والخدمات السياحية والأثرية بشكل ميسر للمواطنين وللعالم، بالإضافة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى، من خلال إنشاء وتطوير البوابات الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

يذكر أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار السعى نحو بناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الثقافة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة الخدمات، وأهمها خدمات السياحة والآثار، وحرص وزارة السياحة والآثار على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية، والإعداد الجيد لخطة التنمية الاقتصادية لتطوير القطاع السياحى والأثرى لكى يساهم فى الاقتصاد القومى، وانطلاقا من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى وتطوير مجتمع قائم على المعرفة، وبناء اقتصاد رقمى قوى.

Advertisements