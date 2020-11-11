شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التى جرت فى 13 محافظة، السبت، بعد تلقى نتائج الحصر العددى للأصوات بمختلف محافظات المرحلة والبت فى الطعون.

وسلم رؤساء اللجان الفرعية الحصر العددى لأصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 70 لجنة عامة، تولت مراجعة النتائج وتجميعها بالنسبة للدائرة الانتخابية الواحدة وإعلان الحصر العددى لها ثم إرسالها إلى الهيئة، كما تلقت اللجان العامة تظلمات المرشحين على حصر الأصوات التى تم فرزها وأرسلتها بدورها إلى الهيئة الوطنية للفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من تسلمها.

وقال «إبراهيم» إن الهيئة تابعت عن كثب عمليات التصويت خلال اليومين المحددين للاقتراع فى الداخل، وما تلاه من إجراءات الفرز، ولم ترصد أى مخالفات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية، غير مجموعة من الاستفسارات أغلبها يدور حول الاستعلام عن اللجان.

من جانبه، تقدم حزب «أبناء مصر»، المشارك فى انتخابات القائمة بدائرة قطاع شرق الدلتا، بتظلم ضد النتائج التى أعلنتها اللجنة العليا فى محافظات «الشرقية، دمياط، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء»، وطالب بإيقاف إعلان النتائج، وتصعيد الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا.

وقال مدحت بركات، رئيس الحزب، إن نتائج انتخابات «شرق الدلتا» جاءت مغايرة للواقع الذى عايشه الجميع أمام اللجان فى هذه المحافظات التى شهدت احتشادًا هائلًا حول «أبناء مصر»، بالإضافة إلى أن نتائج الفرز حتى الساعة 3 فجرًا كانت تشير إلى اكتساح القائمة.

وأضاف «بركات» أنه تم التقدم بتظلم أمام محكمة الزقازيق قبل مضى 24 ساعة على إغلاق باب التظلمات، إذ اشتمل على محاضر فرز، ووثائق رسمية من محافظات شرق الدلتا الـ7، تفيد بفوز قائمة حزب «أبناء مصر» بالانتخابات، وطالب الحزب فى المذكرة القانونية المرفقة بعدم الاعتداد بالنتائج إلّا عن طريق المحكمة الإدارية العليا.

على صعيد متصل، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالدائرة الأولى فى دمياط، برئاسة المستشار محمد عبدالنبى سالم، فوز قائمة «أبناء مصر» بـ52950 صوتًا، مقابل 44109 أصوات للقائمة الوطنية من أجل مصر، كما حسمت أغلبية أصوات الدائرة الثانية فى المحافظة نفسها.

وتقدّم 5 مرشحين بالدائرة الرابعة فى القليوبية، ومقرها (قليوب والقناطر الخيرية)، بالطعن على نتيجة انتخابات الجولة الأولى، وهم اللواء محمد جندية، والدكتور جمال زايد، والمهندس عزت كريم، والدكتور أحمد عبدالعال السقا، فى حين أعلن الدكتور محمد منير، مدير مستشفى التأمين الصحى النموذجى فى بنها، نقل الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحى بالمحافظة، والفائز بمقعد دائرة (بنها وكفر شكر) للمستشفى، إثر إصابته بـ«كورونا»، مؤكدًا أن الوضع الصحى له مستقر، كما أن أعراض الإصابة بالفيروس لاتزال طفيفة. ويدخل 30 مرشحًا منافسة ساخنة فى الجولة الثانية بالمنيا، على 15 مقعدًا فرديًا، موزعة على 5 دوائر، حيث كثف المرشحون جولاتهم الانتخابية بالقرى والمدن، وحرصوا على التقرب من الناخبين كافة، من خلال المشاركة فى حفلات عقد القران، وتقديم العزاء فى المآتم، وزيارة العديد من المرضى.

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وتشهد دائرة دار السلام، جنوب سوهاج، صراعًا ساخنًا للفوز بالمقعد الفردى فى جولة الإعادة بين المرشحين أحمد عبدالسلام قورة، النائب السابق، وجابر الطويقى، إذ كثف المرشحان جولاتهما الانتخابية بالقرى والنجوع وفى أوساط الشباب، وزارا مختلف القبائل والعائلات.

ويسعى «قورة»، مرشح حزب «حماة الوطن»، للفوز بالمقعد الفردى بعد حصوله على نحو 18 ألف صوت فى الجولة الأولى، ليحصد المركز الأول بين جميع المنافسين، إذ يعتمد على شعبيته التى اكتسبها خلال السنوات الماضية من الخدمات العامة التى قدمها بمختلف قرى ونجوع الدائرة، وبرنامجه الانتخابى بمختلف القطاعات الخدمية، خاصة (الصحة، والتعليم، والطرق، والمرافق)، وذلك من خلال ازدواج طريق «نجع حمادى- دار السلام» الذى يشهد حوادث يومية، واستكمال مستشفى دار السلام المتوقف منذ 6 سنوات، وتوصيل الغاز الطبيعى، فضلًا عن إقامة كوبرى البلينا على النيل، ووصلة دار السلام بطريق البحر الأحمر، واستكمال مشروع الصرف الصحى.

بدوره، يحرص «الطويقى» على خوض المنافسة بقوة من خلال تكثيف جولاته ومؤتمراته الانتخابية فى الدائرة، بعد حصوله على ثانى أعلى الأصوات فى الجولة الأولى.