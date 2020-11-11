شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «نوعية بورسعيد» يطالب بتفعيل مبادرة «البس كمامتك داخل الكلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار دعا الدكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية ببورسعيد، طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري إلى تفعيل مبادرة «البس كمامتك داخل الكلية»، حرصاً منه على صحة الجميع. وأعرب «الروبي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، عن أمنياته لجميع المصابين بـ«الشفاء العاجل لكل المصابين، ويزول الوباء بإذن الله تعالى». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,422

تعافي 100,439

وفيات 6,380

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