شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتعريف بأهمية السياحة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لتنشيط السياحة بشمال سيناء ندوة في مدرسة العريش الفندقية للتعريف بأهمية السياحة، بحضور سالم صالح، مدير عام الهيئة وعصام علي، مدير إدارة المدرسة.

وأكد مدير عام الهيئة، في بيان، الأربعاء، أهمية السياحة كأحد مصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات كبيرة للجذب السياحي، سواء مقومات طبيعية أو تاريخية أو حضارية أو ثقافية.

وذكر مدير عام الهيئة أن السياحة في مصر متنوعة فهناك السياحة العلاجية والتاريخية والثقافية والدينية والرياضية.