شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الغاشم في جدة السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت جمهورية مصر العربية، الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مستهدفًا بعبوة ناسفة مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة.
وذكر بيان لوزارة الخاجية: «وإذ تعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين؛ فإنها لتشدد مُجددًا على استهجانها البالغ لهذه الممارسات النكراء التي تتبرأ منها الفطرة الإنسانية السوية، وتؤكد وقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها».
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